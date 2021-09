Coreia do Norte lança dois mísseis balísticos no mar do Japão

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - Nesta quarta-feira (15), a Coreia do Norte teria lançado dois mísseis balísticos na direção do mar do Japão, segundo fontes militares da Coreia do Sul.

O Exército sul-coreano confirmou que foram dois mísseis balísticos disparados por Pyongyang.

Por sua vez, a Guarda Costeira do Japão afirmou que, durante a madrugada de quarta-feira, foi registrado o lançamento de dois mísseis balísticos a partir do centro da Coreia do Norte.

PUBLICIDADE

As autoridades japonesas asseguraram que os projéteis caíram fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão, informa a agência de notícias Kyodo.

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, denunciou estes atos por parte de Pyongyang, que violam diversas resoluções da ONU, enfatizando que os mísseis norte-coreanos "são uma ameaça" à paz e segurança da região.

PUBLICIDADE

Seul adicionou que o presidente Moon Jae-in está recebendo informações sobre os acontecimentos e que em breve realizará uma reunião do Conselho de Segurança Nacional.

Os lançamentos ocorreram dois dias depois de a Coreia do Norte ter realizado com êxito testes de um novo tipo de míssil de cruzeiro de longo alcance.

PUBLICIDADE

Diversos especialistas consideram que os mísseis disparados por Pyongyang são possivelmente sua primeira arma desse tipo com capacidade nuclear.