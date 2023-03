Coreia do Sul e EUA conduzem exercício aéreo em ação considerada provocativa por Pyongyang

As manobras conjuntas dos EUA e Coreia do Sul tiveram lugar na península coreana no âmbito dos exercícios Freedom Shield (Escudo da Liberdade) edit

Sputnik - A Coreia do Sul e os Estados Unidos realizaram neste domingo (19) exercícios aéreos conjuntos envolvendo um bombardeiro estratégico B-1B, capaz de portar armas nucleares.

Os dois aliados alegam que o motivo de sua ação foi o lançamento de um míssil balístico de curto alcance na direção do mar do Japão (também conhecido como mar do Leste), informou a agên cia de notícias Yonhap citando o Exército sul-coreano.

Na manhã deste domingo (19) a mídia informou que Pyongyang efetuou um lançamento de teste de míssil balístico a partir da área de Tongchang-ri, na costa oeste do país. De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, o míssil voou cerca de 800 km e caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão.

O mais recente lançamento de teste norte-coreano ocorreu três dias depois que Pyongyang lançou um míssil balístico intercontinental Hwasong-17 em resposta a exercícios militares conjuntos conduzidos pelos EUA e pela Coreia do Sul.

