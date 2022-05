Coreia do Sul e EUA disparam mísseis em resposta aos novos testes da Coreia do Norte

O gabinete do presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, condenou duramente os testes de seu vizinho do norte edit

247 - Forças de mísseis da Coreia do Sul e dos EUA dispararam pelo menos um tiro cada na área do Mar do Japão em resposta aos novos testes de mísseis da Coreia do Norte, relata a agência sul-coreana Yonhap, citando o Estado-Maior Conjunto do país.

"Em resposta à provocação do míssil balístico [norte-coreano], realizamos o Elephant Walk [exercícios] e o lançamento conjunto do míssil terra-terra da ROK-EUA", disse o corpo militar.

A Coreia do Norte lançou três mísseis balísticos no Mar do Japão na manhã de quarta-feira a partir do distrito de Sunan, perto de Pyongyang, onde também está localizado o principal aeroporto da capital.

em um comunicado divulgado logo após o chefe de Estado presidir esta manhã a reunião do Conselho de Segurança Nacional dedicada ao lançamento dos mísseis, um dos quais poderia ser balístico intercontinental, informa o site RT.

