Coronavírus: número de mortos na China passa de 300

Com números atualizados, os casos confirmados na China podem chegar a quase 14 mil. Apenas na província de Hubei, epicentro do surto, o número de mortes subiu para 294, e em toda a China, 304 edit

Sputnik - O número de mortos na província de Hubei causados pelo surto do novo coronavírus subiu para 294, segundo informou neste sábado (1º) a emissora estatal da China.

No informe anterior, o número de vítimas fatais era de 249, ou seja, houve mais 45 óbitos.

Segundo as informações oficiais, 1.921 novos casos foram confirmados na província de Hubei, epicentro do surto do coronavírus.

Ao todo, o número de casos registrados na localidade é de 9.074. Com o novo relatório, os casos confirmados na China podem chegar a quase 14 mil.

O número anterior de mortos pelo vírus em toda a China era de 259. Com isso, as vítimas fatais no país chegaram a 304.

O novo tipo de coronavírus foi detectado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan, capital de Hubei, no início do ano.

Somente na cidade, foram confirmados mais 894 casos e 32 mortos. Ao todo, 224 pessoas morreram na capital provincial.

O coronavírus já se espalhou para 24 países. Mais de 100 casos da nova doença foram registrados fora da China .

A Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional de saúde na quinta-feira (30) devido ao surto.

No Brasil, 16 casos suspeitos

No Brasil, o Ministério da Saúde informou neste sábado que o número de casos suspeitos era de 16.

Nos Estados Unidos, autoridades confirmaram um oitavo caso de coronavírus no país. O Pentágono disse que iria disponibilizar uma quarentena em um alojamento para pacientes com a doença.