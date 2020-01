Coronavírus: países retiram cidadãos de Wuhan, enquanto Bolsonaro abandona brasileiros

Brasileiros sob quarentena na cidade chinesa de Wuhan reclamam da falta de apoio do governo do Brasil, enquanto outros países, como Estados Unidos, Japão e da Austrália, já retiram seus cidadãos edit

247 - Cidadãos brasileiros que vivem sob a quarentena imposta pelo governo chinês na cidade chinesa de Wuhan, maior foco do coronavírus, reclamam da falta de apoio do governo de Jair Bolsonaro, que ainda avalia o que fazer, enquanto outros países, como Estados Unidos, Japão e da Austrália, já retiram pessoas de suas nacionalidades do local.

Reportagem da BBC Brasil traz informações da embaixada brasileira em Pequim, que informa que o governo chinês sinalizou na segunda-feira (27) que haveria uma janela para saída de estrangeiros em uma semana, mas outros países começaram a retirar seus cidadãos antes disso.

"Procurada novamente após o início da saída de estrangeiros, a representação diplomática brasileira na China afirmou que 'os órgãos envolvidos no Brasil com a questão estão neste momento avaliando o caso'", acrescenta a reportagem.

Na terça-feira, Bolsonaro chegou a dizer que tem dúvidas se de fato os cidadãos brasileiros deveriam ser resgatados em áreas onde há casos da doença. Ele se referiu especificamente a uma família com suspeita de infecção internada nas Filipinas e que passou por Wuhan, na China.