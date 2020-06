Covid-19 está sob controle no Vietnã, há dois meses sem casos de infecção interna

O Vietnã comemora dois meses sem infecção doméstica com Covid-19, restando apenas 11 pacientes com síndrome respiratória aguda grave e sem mortes por essa causa edit

247 - Se o Vietnã ainda não se declarou completamente livre da Covid-19, é porque o governo cumpriu sua promessa de não deixar ninguém para trás e trouxe de volta os nacionais que, por vários motivos (estudo, trabalho, visitas familiares, turismo) foram surpreendidos pelo novo coronavírus em outras nações.

Assim, as últimas 194 pessoas que deram positivo para a Covid-19 desde 16 de Abril são repatriadas de territórios onde a situação epidemiológica era ou ainda é complicada (Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, China, Itália, Espanha, França...)

Certamente o processo de repatriação complicou as tarefas de prevenção e controle, mas o governo tomou todas as precauções e nenhum dos retornados foi a origem de um novo surto.

A fim de descartar os riscos de contágio, os recém-chegados são submetidos a verificações minuciosas assim que põem os pés nos aeroportos, e independentemente de se o teste é positivo ou não, eles cumprem uma quarentena preventiva de duas semanas. O mesmo é feito com diplomatas, assessores, especialistas e técnicos estrangeiros que trabalham no país.

Graças a um trabalho tão meticuloso, neste momento mais de nove mil pessoas estão em isolamento preventivo, quase todas elas vindas do exterior.

Considerando o alto contágio do vírus, a longa fronteira do Vietnã com a China e o intenso intercâmbio comercial e turístico entre os dois, muitos pensavam que a nação indochinesa seria uma das principais vítimas da síndrome respiratória aguda grave.

Mas a pandemia está agora essencialmente sob controle, e o governo tem chamado a população a lutar pela recuperação econômica dentro de uma 'nova normalidade' que implica a observância de medidas preventivas, informa a Prensa Latina.



