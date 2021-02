Covid-19: Portugal anuncia voo de repatriação de portugueses e residentes retidos no Brasil

Da RFI - O governo português anunciou nesta sexta-feira (19) que a empresa aérea TAP vai operar um voo de repatriamento de portugueses no Brasil e de estrangeiros residentes em Portugal, afetados pela suspensão da atividade aérea entre os dois países, em 27 de fevereiro.

De acordo com o site do jornal Público, citando o Ministério de Assuntos Estrangeiros, a TAP vai entrar em contato com os passageiros que “manifestaram, junto a postos consulares portugueses no Brasil, necessidade de regresso imediato ao território nacional, por razões humanitárias”.

Os passageiros do voo terão que apresentar resultado negativo de teste PCR para Covid-19, realizado no máximo a 72 horas antes do embarque, com exceção de crianças de menos de dois anos.

Ao chegar em Portugal, os repatriados também terão que cumprir um período de isolamento de 14 dias em domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde portuguesas.

O repatriamento foi anunciado pelo ministro dos Assuntos Estrangeiros português, Augusto Santos da Silva, na quarta-feira (17).

Petição

Em 27 de janeiro, o governo português suspendeu as ligações aéreas com o Brasil entre 29 de janeiro e 14 de fevereiro, devido à nova variante brasileira de Covid-19. A medida foi prolongada pelo menos até 1° de março.

Devido às restrições, centenas de cidadãos portugueses e brasileiros residentes em Portugal estão retidos no Brasil. Para pressionar o governo português, uma petição online demandando o retorno de cidadãos portugueses e de residentes em Portugal retidos em países estrangeiros foi lançada esta semana e já somava 1.080 assinaturas até esta sexta-feira.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.