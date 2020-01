Crise EUA-Irã pode fazer Bolsonaro desistir de Davos

Em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã, Jair Bolsonaro pode reavaliar sua ida ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que será realizado no fim deste mês edit

247 - Um ano depois de ter passado vergonha com um discurso superficial e ideológico no Fórum Econômico de Davos, Jair Bolsonaro pode desistir de repetir a dose no fim deste mês.

Mas o motivo seria o conflito entre Estados Unidos e Irã, segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo. Segundo ele, "o Palácio do Planalto aguarda o desenrolar da crise EUA-Irã para decidir se mantém a ida de Bolsonaro ao evento".

A dúvida no governo, de acordo com o colunista, "é se Davos será esvaziado em termos de líderes mundiais por causa do assassinato de Quasem Soleimani".