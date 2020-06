Cristóvão Colombo incinerado nos EUA: manifestantes derrubam estátua, tacam fogo e jogam monumento em lago (fotos)

A luta antirracista desencadeou uma caça às estátuas de ícones genocidas do passado, retratados pela história branca ocidental como heróis. Um grupo de manifestantes na cidade norte-americana de Richmond derrubou o monumento do navegador Cristóvão Colombo, incinerou e jogou em lago. edit

Sputnik News - Um grupo de manifestantes na cidade norte-americana de Richmond, no estado da Virgínia, derrubou uma estátua do navegador Cristóvão Colombo.

"A estátua de Cristóvão Colombo no parque Byrd caiu nas mãos de manifestantes. Testemunhas dizem que às 20h30 [às 21h30 no horário de Brasília] desta terça-feira [9 de junho] os manifestantes usaram três cordas para derrubar a estátua de Cristóvão Colombo", informou o canal WRIC.

Depois de derrubar o monumento, os manifestantes o arrastaram até um lago próximo. Segundo um dos manifestantes envolvidos, derrubar a estátua não foi algo planejado.

Christopher Columbus Statue is in Fountain Lake, Byrd Park, Richmond, Virginia https://t.co/jvtRS0NjrN pic.twitter.com/EbyVXjS6ri — Rad_Meg_DC (@megdcrad) June 10, 2020





Estátua de Cristóvão Colombo está no lago Fountain, Parque Byrd em Richmond, Virgínia

Em 4 de junho, o governador democrata do estado, Ralph Northam, ordenou a retirada de uma estátua do general Robert Lee, comandante confederado durante a Guerra Civil dos EUA . Contudo, em 8 de junho, a Justiça da Virgínia bloqueou por dez dias a ordem do governador.

Neste sábado (6), um grupo de manifestantes em Richmond derrubou uma estátua de Williams Carter Wickham, outro general confederado.

As derrubadas de monumentos que honram figuras históricas acusadas de racismo se espalham pelos EUA e Europa em meio a protestos, que continuam desde o fim de maio, quando o afro-americano George Floyd foi asfixiado até a morte por um policial em plena luz do dia.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.