Sputnik - Uma equipe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) não conseguiu chegar a Mariupol na sexta-feira para ajudar na evacuação de civis devido às condições perigosas, e uma nova tentativa será feita amanhã, disse o CICV em comunicado.

"A equipe do CICV, composta por três veículos e nove pessoas, não chegou a Mariupol nem facilitou a passagem segura de civis hoje. Eles tentarão novamente no sábado realizar a passagem segura de civis de Mariupol", disse a organização humanitária em um comunicado.

De acordo com o CICV, a equipe teve que retornar a Zaporizhzhia "depois que os arranjos e as condições impossibilitaram o prosseguimento".

A organização salientou que o sucesso da operação depende do cumprimento dos acordos e garantias de segurança por parte das partes.

"Se e quando a operação de passagem segura acontecer, o papel do CICV como intermediário neutro seria acompanhar o comboio de Mariupol para outra cidade na Ucrânia", disse o CICV.

As autoridades ucranianas estão persuadindo os parceiros ocidentais a encorajar o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e outros órgãos de defesa dos direitos humanos a desistir de suas tentativas de alcançar prisioneiros de guerra russos na Ucrânia, disse o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia nesta sexta-feira.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido sugeriu que Kiev organizasse uma visita do CICV a vários prisioneiros de guerra mantidos em boas condições exemplares para "branquear" as autoridades ucranianas aos olhos da comunidade internacional depois que o vídeo mostrando nacionalistas ucranianos tratando os prisioneiros de guerra russos de maneira cruel foi divulgado na internet. No entanto, de acordo com a Rússia, os funcionários ucranianos informaram ao Reino Unido que Kiev não tem intenção de cumprir a Convenção de Genebra sobre o Tratamento dos Prisioneiros de Guerra.

