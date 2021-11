Cuba inaugura centro de estudos dedicado ao pensamento de Fidel Castro

Inauguração do Centro Fidel Castro Ruz contou com a presença do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ao lado do presidente cubano, Miguel Díaz-Canel edit

Sputnik - Com presença dos presidentes de Cuba e Venezuela, Miguel Díaz-Canel e Nicolás Maduro, foi inaugurado nesta quarta-feira (25) em Havana o Centro Fidel Castro Ruz, um espaço dedicado ao estudo e difusão do pensamento do líder revolucionário cubano falecido em 2016, por ocasião do quinto aniversário de sua morte.

Da cerimônia de inauguração participaram, entre outros convidados, o ex-presidente Raúl Castro (2008-2018), o primeiro-ministro Manuel Marrero, outras autoridades do governo da ilha e o teólogo brasileiro Frei Betto.

Nicolás Maduro registrou sua presença em Havana ao publicar em sua conta do Twitter um vídeo com uma transmissão ao vivo da cerimônia de abertura. "Inauguração do Centro Fidel Castro Ruz, no marco dos cinco anos de seu falecimento", diz o tweet publicado.

A instalação "abrirá suas portas quando a situação epidemiológica do país permitir", comunicou o centro recém-inaugurado.

Segundo os funcionários, a instituição inclui salas de exposição, bibliotecas, salas de reuniões, galerias, anfiteatro, livraria e uma coleção de mais de 40 mil imagens do líder cubano.

