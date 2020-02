Cúpula democrata está disposta a sacrificar partido para barrar candidatura de Sanders, que ganha força

Os líderes do partido dizem estar preocupados com o fato de Sanders, um socialista com apoio apaixonado, possa perder para o presidente Donald Trump e afastar candidatos moderados da Câmara e do Senado edit

247 - Os líderes do establishment democrata não estão apenas preocupados com a candidatura de Bernie Sanders: estão dispostos a arriscar danos dentro do próprio partido para barrar sua indicação na Convenção Nacional Democrata, em julho. Após a vitória do candidato no caucus de Nevada, no último sábado, o jornal New York Times entrevistou 93 superdelegados — de um total de 771 — e encontrou uma oposição esmagadora à indicação do senador de Vermont caso ele não consiga a maioria dos delegados na Superterça. A situação pode resultar em uma convenção intermediária, uma batalha política complicada que os democratas não travam desde 1952, quando o candidato era Adlai Stevenson. A informação pe do jornal O Globo.

Da Califórnia às Carolinas, passando por Dakota do Norte a Ohio, os líderes do partido dizem estar preocupados com o fato de Sanders, um socialista com apoio apaixonado, possa perder para o presidente Donald Trump e afastar candidatos moderados da Câmara e do Senado nos swing states (estados sem perfil eleitoral definido, que podem votar tanto num candidato democrata quanto num republicano) com sua agenda de esquerda que inclui o Medicare for all, sua proposta de saúde universal, e de uma universidade pública gratuita.

Sanders e seus conselheiros insistem que o contrário também é verdadeiro — que suas ideias causarão grande entusiasmo entre os jovens e os eleitores da classe trabalhadora e levarão a uma participação recorde nas eleições.