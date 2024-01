David Cameron, do Reino Unido, diz que Israel não deve ser responsabilizado por genocídio em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, disse no domingo (14) que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) não deveria responsabilizar Israel no caso da acusação de genocídio movida pela África do Sul com apoio de vários países, incluindo o Brasil, informou a agência Sputnik.



A declaração foi feita apesar de Cameron ter expressado preocupação no início de janeiro de que os ataques de Israel na Faixa de Gaza "poderiam violar o direito humanitário internacional".



"Não, eu absolutamente não [acho que Israel deveria ser responsabilizado]... Acho que a ação sul-africana está errada, é inútil, não deveria estar acontecendo", disse Cameron à Sky News, quando questionado se apoiava a acusação.



No final de dezembro de 2023, a África do Sul apresentou à CIJ a alegação da intenção genocida de Israel em resposta ao aumento do número de mortes de civis no enclave palestiniano de Gaza. Procura provar que a estratégia militar de Israel é de natureza genocida e tem como alvo os habitantes de Gaza como parte do grupo nacional, racial e étnico palestiniano mais amplo. A CIJ realizou as suas primeiras audiências públicas sobre o caso no Palácio da Paz, em Haia, de 11 a 12 de janeiro de 2024, após as quais prometeu tomar uma decisão final sobre a questão num futuro próximo, dada a urgência das medidas temporárias solicitadas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: