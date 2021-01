Democratas conseguem vitória dupla na Geórgia e conquistam maioria no Senado dos EUA

Os democratas também possuem a maioria da Câmara dos Representantes. Resultado foi confirmado em meio a tarde tensa no Congresso com invasão de trumpistas edit

Revista Fórum - Em meio a uma tarde tensa marcada pela invasão do Congresso dos Estados Unidos por golpistas apoiadores do presidente não-reeleito Donald Trump, o Partido Democrata conseguiu garantir as duas cadeiras do Senado do estado da Geórgia nas eleições de segundo turno realizadas na terça-feira (6).

A apuração encerrada nesta quarta-feira (6) apontou vitória do reverendo Raphael Warnock e de Jon Ossoff , ambos do Partido Democrata. Com esse triunfo duplo, os democratas conquistaram o número exato de parlamentares para ter maioria na casa legislativa.

A divisão de cadeiras ficou em 50 para os democratas e 50 para os republicanos. Como a vice-presidenta eleita Kamala Harris exerce o comando do Senado, o partido do presidente eleito Joe Biden será majoritário na casa.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais