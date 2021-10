Departamento de Saúde do Reino Unido desmascara fake news grotesca de Bolsonaro, que relacionou vacinação com Aids

Bolsonaro mentiu mais uma vez e atribuiu ao Departamento de Saúde do Reino Unido fake news de que pessoas estão contraindo Aids ao se vacinar contra a Covid-19. Órgão desmentiu publicamente os boatos edit

247 - Jair Bolsonaro mentiu mais uma vez e atribuiu durante sua live de quinta-feira ao Departamento de Saúde do Reino Unido fake news de que a vacina contra a Covid-19 pode transmitir Aids, citando como fonte um portal conspiracionista de extrema direita.

O Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido desmentiu boatos de que relatórios mostrariam que pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 desenvolveram Aids. Documentos citados nas mensagens falsas não associam a doença à vacinação em nenhum momento e, segundo a agência de checagem Aos Fatos, uma coluna foi inserida em uma imagem para distorcer os dados originais sobre a eficácia das vacinas.

O Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido ainda afirmou que a publicação é de um site que propaga 'fake news' e teorias da conspiração. Zahraa Vindhani, oficial de comunicações da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, também afirma que "as vacinas contra a Covid-19 não causam Aids". "A Aids é causada pelo HIV.", disse ela ao portal G1.

VÍDEO: Bolsonaro espalha fake news de site de teoria da conspiração dizendo que pessoas que tomam as duas doses desenvolvem AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) “muito mais rápido” 15 dias depois. pic.twitter.com/Xl2MoJ4Qas — Matheus Agostin (@matheusagostin) October 22, 2021





