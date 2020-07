Depois de intensos embates e divergências, União Europeia fecha acordo bilionário de recuperação econômica

247 - De acordo com agências internacionais, a União Europeia chegou a um acordo sobre como financiar a economia dos países membros no período pós-pandêmico. O pacto ocorreu após o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apresentar compromissos em um fundo de recuperação de 750 bilhões de euros, que seria fundamental para encerrar as dúvidas sobre o futuro do bloco.

Michel propôs, ainda, que, dentro do fundo de recuperação de 750 bilhões de euros, 390 bilhões fossem doações não reembolsáveis, abaixo dos 500 bilhões originalmente propostos e o restante em empréstimos reembolsáveis.

"Foi uma cúpula longa e desafiadora, mas vale a pena negociar o prêmio", disse o primeiro-ministro irlandês Micheal Martin, enquanto a cúpula de Bruxelas se aproximava do recorde estabelecido em uma reunião de 2000 na cidade francesa de Nice, de quase cinco dias completos de debate.

"Este é um sinal importante além das fronteiras da Europa de que a União Europeia, mesmo com todas as origens variadas (dos membros da UE), pode agir", disse Merkel a repórteres durante uma entrevista coletiva conjunta com o presidente da França, Emmanuel Macron. "Acredito que podemos nos alegrar legitimamente", disse o chefe de Estado francês.

Enfraquecida pela saída do Reino Unido, a União Europeia demorou a coordenar uma resposta à pandemia do novo coronavírus. Entretanto, o esforço para resgatar a economia do bloco surge como mais uma forma dos países mostrarem que são capazes de enfrentar a crise sanitária de forma unida, informa o Estadão.

