Deputada diz que Câmara pode votar impeachment de Trump na próxima semana

247 - A deputada democrata Katherine Clark disse que a Câmara poderá abrir um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início da próxima semana. "Temos um processo a conduzir, mas temos um presidente que incitou uma multidão a atacar o Capitólio [a sede do Legislativo]. Agora temos cinco mortos disso e a ferida em nossa democracia é inacreditável", disse a parlamentar em entrevista à CNN.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, Katherine teria deixado claro que o processo de afastamento de Trump só avançará caso o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, não faça uso da 25ª Emenda da Constituição, que prevê o afastamento do presidente se ele for declarado incapaz de cumprir as funções inerentes ao cargo.

