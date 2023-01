Deputados estadunidenses pedem que Biden revogue visto e investigue Bolsonaro por terrorismo em Brasília

Carta com os pedidos, assinada por 46 deputados do partido Democrata, foi entregue ao presidente dos EUA, Joe Biden edit

247 - Um total de 46 deputados do partido Democrata estadunidense enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu do que o governo para evitar que o país seja utilizado por Jair Bolsonaro (PL) como refúgio em função dos ataques terroristas promovidos por seus apoiadores no último domingo (8), em Brasília. A carta, segundo a BBC Brasil, foi enviada na noite de quarta-feira (11).

"O ataque ilegal e violento em 8 de janeiro contra as instituições do governo brasileiro foi construído sobre meses de invenções pré e pós-eleitorais do Sr. Bolsonaro e seus aliados, alegando que a eleição presidencial de 30 de outubro havia sido roubada", dizem os parlamentares na carta, de acordo com a reportagem. Eles pedem ,ainda, que Biden “coopere totalmente” com o Brasil para esclarecer a responsabilidade de Bolsonaro nos atos terroristas.

"O Sr. Bolsonaro voou para a Flórida antes do final de seu mandato (…) e estamos preocupados com os relatos de que ele atualmente reside em Orlando. Os EUA não devem dar abrigo a ele ou a qualquer autoritário que tenha inspirado tamanha violência contra as instituições democráticas", diz um outro trecho do documento.

Bolsonaro deixou o Brasil e se encontra na Flórida desde o dia 30 de dezembro, um dia antes do término de seu mandato à frente da Presidência da República. “ Ele deixou o Brasil em um voo das Forças Armadas Brasileiras sem passar a faixa ao sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, e entrou nos EUA antes do fim oficial de seu mandato, possivelmente de posse de passaporte e visto diplomáticos - concedidos a chefes de Estado”, ressalta a BBC. Nesta linha, os democratas também pedem que Biden revogue o visto diplomático americano de Bolsonaro.

"Segundo nosso entendimento, já que o Sr. Bolsonaro entrou nos Estados Unidos quando ainda era presidente do Brasil, ele pode ter feito isso com um visto A-1, que é reservado para indivíduos em visitas diplomáticas ou oficiais. Como ele não é mais o Presidente do Brasil e tampouco exerce atualmente o cargo de oficial brasileiro, solicitamos que reavalie sua situação no país para verificar se há base legal para sua estada e revogue qualquer visto diplomático que ele possa possuir", dizem os parlamentares.

Na carta, os deputados pedem, ainda, que o FBI investigue “se e como os ataques à Praça dos Três Poderes foram planejados em território americano. E que responsabilize legalmente possíveis mentores e financiadores dos atos em Brasília que estejam baseados na Flórida”.

