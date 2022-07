Derrota de Bolsonaro será boa para o multilateralismo, avaliam governos ocidentais

Segundo alguns países do Ocidente, com Jair Bolsonaro (PL), fica difícil debater assuntos como defesa dos direitos humanos e mudanças climáticas edit

247 - Os principais integrantes de chancelarias como as de Washington (EUA), Lisboa (Portugal), Paris (França) e Berlim (Alemanha) acham boa a possível troca de governo no Brasil após a eleição de outubro. Segundo alguns países do Ocidente, com Jair Bolsonaro (PL), fica difícil debater mudanças climáticas, multilateralismo e defesa dos direitos humanos.

De acordo com a coluna de Oliver Stuenkel, publicada nesta segunda-feira (4) pelo jornal O Estado de S.Paulo, a postura antiambientalista e 'antiglobalista' de Bolsonaro e suas falas contrárias à democracia fazem ele ser visto como o principal nome do trumpismo atualmente.

A coluna destacou que, "aos olhos do Ocidente, o maior trunfo de Lula é não ser Bolsonaro, e isso certamente lhe trará um bônus diplomático caso seja eleito". "Afinal, países como Alemanha, França e Noruega vêm nutrindo a expectativa de ampliar a cooperação com o Brasil, sobretudo na área ambiental e nos fóruns multilaterais. Diferentemente do atual presidente, é difícil pensar que Lula se envolveria em bate-bocas com líderes europeus, questionaria o resultado das eleições americanas ou defenderia pautas ultraconservadoras na ONU, para citar alguns feitos da atual gestão".

