Desabamento de viaduto do metrô no México deixa ao menos 20 mortos e 70 feridos (VÍDEO)

Um viaduto do metrô desabou na Cidade do México, capital do país, nesta terça-feira (4), deixando ao menos 20 mortos e 70 feridos, segundo as autoridades locais edit

Sputnik - Pelo menos 20 pessoas morreram e 70 ficaram feridas devido ao desabamento de um viaduto do metrô na Cidade do México. Segundo informações preliminares, médicos e serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, além da chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum.

Segundo relatos há feridos. Os hospitais da região estão abertos para atender as pessoas feridas, informou Alfonso Suárez del Real, secretário do Governo da Cidade do México.

Acidente na estação Olivos da linha 12 do metrô. As autoridades relataram 50 feridos. Desabamento de viaduto do metrô.

As autoridades afirmaram que 32 ambulâncias foram enviadas ao local, sendo 22 delas das equipes de resgate e dez da Cruz Vermelha.

O secretário adicionou que, com exceção da linha 12, o metrô da cidade segue funcionando normalmente.

​Após o acidente, a estação Olivos da Linha 12 do Metrô da Cidade do México, os trabalhos de resgate foram iniciados para socorrer os feridos. Estão sendo realizados trabalhos de resgate e cuidados médicos.

Claudia Sheinbaum, governadora da Cidade do México já está no local para acompanhar os trabalhos.

De acordo com informações oficiais, ao menos 20 pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas em decorrência do acidente. Além disso, outras sete pessoas seguem em estado crítico de saúde.

O incidente aconteceu por volta das 23h00 locais, quando uma das chamadas "baleias" (pilares), que sustém o viaduto do metrô, desabou no momento em que o trem estava circulando por esta seção, causando a queda de dois vagões na avenida Tlahuac.

#Metro Accidente en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro. Autoridades reportan 50 heridos. Se desploma desnivel de Metro pic.twitter.com/Azxugve7bf — EL KIZZ (@elkizzoficial) May 4, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.