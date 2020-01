Desigualdade global está fora de controle, diz estudo

Um levantamento da rede de organizações não-governamentais Oxfam apontou que 2.153 indivíduos no mundo com patrimônio superior a US$ 1 bilhão detêm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas, o equivalente a 60% da população global edit

“Os 22 homens mais ricos do mundo detêm mais riqueza do que todas as mulheres da África”, compara a Oxfam no relatório, lançado horas antes da abertura do Fórum Econômico Mundial, em Davos. O teor do documento foi publicado no jornal Valor Econômico.

Entre 2011 e 2017, os salários médios nos países do G-7 aumentaram 3%. Os dividendos para acionistas tiveram alta 31%. De acordo com o levantamento, só 4% das receitas tributárias globais provêm da taxação de fortunas e os “super-ricos” evitam até 30% de imposto por meio de evasão fiscal.

O Brasil ocupa a 60ª posição entre 82 nações e está no meio dos Brics. Os outros são Rússia (39ª), China (45ª), Índia (76ª) e África do Sul (77ª).