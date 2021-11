Dez anos depois do título de doutor Honoris Causa, Lula fará conferência na Sciences Po Paris sobre o futuro do Brasil

Lula será o principal palestrante de conferência organizada pela faculdade francesa, uma das mais renomadas do planeta, que tem como tema "Qual o lugar do Brasil no mundo de amanhã?" edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá realizar uma palestra no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po) no dia 16 de novembro. A conferência, que tem como tema "Qual o lugar do Brasil no mundo de amanhã?", acontece dez anos depois de Lula receber o título de Doutor Honoris Causa da Sciences Po, instituição pública francesa de ensino superior das áreas de Ciências Humanas e Sociais e considerada uma das melhores do mundo. Lula foi o primeiro líder latino-americano a receber o título Honoris Causa conferido pela instituição.

O evento irá debater o futuro do Brasil e fazer um balanço que que aconteceu no país desde que ele deixou a Presidência da República em 2011. A cerimônia de abertura será feita pelo administrador temporário da Sciences Po, Bénédicte Durand, e a apresentação ficará a cargo de Olivier Dabène, pesquisador do Centro Internacional de Pesquisas Sciences Po (CERI) e presidente do Observatório Político da América Latina e do Caribe (OPALC).

De acordo com a instituição, a conferência faz parte “de uma jornada europeia, durante a qual o ex-presidente se encontrará com muitos líderes europeus”. A viagem de Lula está programada para durar dez dias, quando ele passará pela Alemanha, Bélgica, França e Espanha.

Confira a postagem de Sciences Po sobre o assunto.

📆"Quelle place pour le Brésil dans le monde de demain ?"

10 ans après son titre de Docteur Honoris Causa de Sciences Po, @LulaOficial, ancien président du Brésil, revient pour une conférence exceptionnelle le 16/11 en Boutmy ➡️https://t.co/Hpmuepd5OX

cc.@CERI_SciencesPo pic.twitter.com/qY3nfD405X





