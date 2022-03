Diálogo não avança porque Ucrânia nunca tentou negociar, diz Rússia

Apoie o 247

ICL

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse neste domingo (27) que as negociações entre seu país e a Ucrânia não estão avançando porque as autoridades ucranianas nunca tentaram negociar, informa a Prensa Latina.

“Agora a atenção do mundo inteiro está voltada para a forma como as negociações são conduzidas. Não há progresso, eles estão se esquivando e atrasando o processo", disse a porta-voz.

A representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia assegurou que as autoridades ucranianas aplicaram essas mesmas táticas durante sete anos e meio, referindo-se ao descumprimento dos acordos de Minsk para a solução política do conflito com a região de Donbass.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não é o uso dessas táticas que levaram à situação de hoje? Foi essa tática que minou qualquer ideia de que a situação podia ser resolvida por meio de negociações”, disse ela.

Zakharova lembrou que as negociações após o início da operação militar russa, em 24 de fevereiro, começaram a pedido do lado ucraniano.

“Foi uma iniciativa deles, aparentemente um sinal de que queriam negociar. Na verdade, eles nunca quiseram isso nesses anos. Para eles, sempre foram manobras para desviar a atenção, desenvolver capacidades militares, mas ao mesmo tempo fingir que são, claro, pela paz e pelo processo de negociação”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As consultas russo-ucranianas começaram em 28 de fevereiro na região bielorrussa de Gomel e continuaram nos dias 3 e 7 de março na reserva natural de Bialowieza, também naquele país.

Em 10 de março, os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia, Sergei Lavrov e Dmitri Kuleba, respectivamente, reuniram-se na cidade turca de Antalya, na presença de seu homólogo daquela nação, Mevlut Cavusoglu. Há uma semana, a troca acontece diariamente por videoconferência.

Na sexta-feira (25), o assessor presidencial russo, Vladimir Medinski, destacou que as negociações entre seu país e Kiev continuam sem avanços em questões-chave, enquanto as posições estão mais próximas em questões menores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o também chefe da equipe de Moscou nas negociações, o lado russo insiste na assinatura de um tratado abrangente que, além do status de neutralidade da Ucrânia e de suas garantias de segurança, estabelece uma série de cláusulas fundamentais para a nação euro-asiática.

O negociador russo indicou que essas prioridades são a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, a definição do status e o reconhecimento da Crimeia e das repúblicas populares de Donbass.

Ele alertou que além desses há outros pontos que, se não forem considerados e estudados, o acordo é improvável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sua opinião, as autoridades ucranianas não decidem nada sozinhas e, portanto, prolongam deliberadamente as negociações para realizar consultas com “muitos centros de decisão”.

Medinski considerou que o estado atual das negociações "não inspira otimismo", por isso não compartilha as declarações da delegação ucraniana sobre "grandes progressos".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: