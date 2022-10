Dias antes do 2º turno, papa Francisco manda mensagem ao Brasil: 'que Nossa Senhora Aparecida livre o Brasil do ódio'

Declaração chega duas semanas depois de bolsonaristas terem causado tumulto no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil edit

(ANSA) - O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (26) que reza para que o povo do Brasil fique livre do ódio, da intolerância e da violência.

A declaração chega duas semanas depois de militantes bolsonaristas terem causado tumulto no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e a quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais.

"Rezo para que Nossa Senhora Aparecida proteja e cuide do povo brasileiro, para que o libere do ódio, da intolerância e da violência", afirmou Francisco durante sua audiência geral na Praça São Pedro, Vaticano.

O Papa também mencionou a recente beatificação de Benigna Cardoso da Silva, jovem católica assassinada em 24 de outubro de 1941, aos 13 anos de idade, durante uma tentativa de estupro.

"Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em especial os que vieram de São Salvador da Bahia, Anicuns, Taubaté e São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, anteontem, em Crato, no estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade", disse o líder da Igreja Católica.

"Que o seu exemplo nos ajude a ser generosos discípulos de Cristo. Um aplauso à nova beata", acrescentou.

