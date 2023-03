Dilma Rousseff é eleita a nova chefe do Banco dos Brics

Apoie o 247

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff foi eleita nesta sexta-feira (16) a nova presidente do New Development Bank, o 'Banco dos Brics', com sede em Xangai, na China. Ela foi escolhida por unanimidade pela Assembleia de Governadores do NDB.

Em um comunicado, a instuição financeira confirmou a eleição de Dilma e apresentou em linhas gerais o que seu cargo compreende.



"O presidente do NDB é o chefe da equipe operacional do banco, conduzindo, sob a direção dos diretores, os negócios ordinários do NDB".

O braço financeiro do bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul era presidido até então pelo também brasileiro Marcos Troyjo. Ele assumiu o cargo em julho de 2020, indicado por Jair Bolsonaro.

