Sem vacina contra coronavírus, mundo deve ter quarentena prolongada ou alternada até 2022, diz estudo

"Só se resolve mais rápido com vacina, tratamento novo e aumento de capacidade de saúde", disse o biólogo e pesquisador Átila Iamarino, ao comentar o estudo assinado por pesquisadores da Universidade Harvard, nos EUA edit

247 - As estratégias intermitentes de distanciamento social talvez precisem ser empregadas até 2022 para evitar que o novo coronavírus continue a colocar em risco os sistemas de saúde mundo afora, indica um estudo assinado por pesquisadores da Universidade Harvard, nos EUA.

Segundo informa o jornal Folha de S.Paulo, na pesquisa, que acaba de sair na revista especializada Science, a equipe liderada por Marc Lipsitch, do Departamento de Epidemiologia da instituição americana, usou dados sobre o Sars-CoV-2 e sobre outras formas de coronavírus para tentar simular uma enorme variedade de cenários de evolução da Covid-19 ao longo dos próximos anos, chegando até 2025.

As incertezas são grandes, acrescenta a reportagem, a começar pelo fato de que ainda não está claro como ficará a imunidade das pessoas que já tiveram a doença e se recuperaram. Mas, considerando tudo o que sabe sobre os parentes do vírus que circularam ou ainda circulam pelo planeta, a resistência ao parasita, criada por uma primeira infecção que o organismo debelou produzindo anticorpos, será temporária, durando apenas um ou dois anos. Essa é, por exemplo, a escala de tempo da imunidade ao causador da Sars, “primo” do patógeno causador da atual pandemia.

O biólogo e pesquisador Átila Iamarino comentou a pesquisa:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.