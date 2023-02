Economia alemã afunda com os custos da guerra na Ucrânia

Apoie o 247

BERLIM (Reuters) - A economia alemã contraiu mais fortemente do que o esperado nos últimos três meses de 2022, com a inflação e a crise energética afetando o consumo das famílias e o investimento de capital.

A economia alemã encolheu 0,4% no quarto trimestre de 2022 em comparação com os três meses anteriores, informou o escritório de estatísticas nesta sexta-feira.

Dados preliminares do escritório apontaram para uma contração trimestral de 0,2%, ajustada para efeitos de preço e calendário. No terceiro trimestre de 2022, o produto interno bruto teve um ligeiro crescimento de 0,5% em relação aos três meses anteriores.

A segunda queda consecutiva no componente de avaliação atual do Ifo, a queda do PMI industrial, a fraca confiança do consumidor e a disposição de gastar perto de mínimas históricas apontam para uma contração da economia alemã mais uma vez no primeiro trimestre, disse o chefe global de macro do ING disse Carsten Brzeski.

O resultado final pior do que o esperado para o quarto trimestre aumenta os temores de uma recessão de inverno. Uma recessão é comumente definida como dois trimestres sucessivos de contração.

