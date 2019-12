Economia venezuelana começa a se recuperar

O país detendor das maiores de reservas de petróleo do mundo, a Venezuela, começa a sair da crise econômica provocada pelo bloqueio americano. Sinais de recuperação foram nítidos com mais enfeites de natal, mais dólares circulando e produção de petróleo em alta edit

247 - O país detendor das maiores de reservas de petróleo do mundo, a Venezuela, começa a sair da crise econômica provocada pelo bloqueio americano. Sinais de recuperação foram nítidos com mais enfeites de natal, mais dólares circulando e produção de petróleo em alta.

A matéria da BBC destaca que "a maior circulação da moeda americana, processo chamado de dolarização, coincide com uma inesperada sensação de bonança que acendeu também novas luzes de Natal, colocadas por autoridades, no curso do Guaire, rio repleto de esgoto que atravessa a capital."

A reportagem ainda salienta que "depois de anos em um colapso econômico, que levou para fora do país mais de 4 milhões de pessos, alguns estão se perguntando na Venezuela: o dólar está ajudando o país a sair da crise? Nas últimas semanas, pela primeira vez em muito tempo, alguns indicadores se mostraram favoráveis. A produção de petróleo acumula alta de três meses, o que Francisco Monaldi, especialista em política energética do Instituto Baker, atribui a "um relaxamento na aplicação de sanções dos EUA contra a PDVSA (companhia estatal venezuelana de petróleo)".