Eleição americana é marcada por duelo entre Obama e Trump

247 - O 44° presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ressurgiu com seu vice e atual candidato à Presidência do país, Joe Biden, para conversar sobre os oito anos de governo dos democratas e restaurar uma coalizão interrompida há 4 anos. No vídeo de 15 minutos, que já foi visto por 120 milhões de pessoas, Obama defendeu a campanha de Biden como uma continuação de seu mandato, por ser a única capaz de unir os americanos. A informação é da coluna de Sandra Cohen no portal G1.

As narrativas apresentadas por Biden e Trump para tentar desqualificar o adversário são bastante distintas.

O ex-vice de Obama aponta Trump como incapaz de manifestar empatia com o povo dos Estados Unidos. “Você pode imaginar dizer quando era presidente: “Não é minha responsabilidade, eu não assumo nenhuma responsabilidade? Literalmente?”, pergunta Biden. “Essas palavras não saíram de nossas bocas enquanto estávamos no cargo”, responde Obama.

Trump afirma que Biden é fraco e compara o candidato com Xi Jiping, da China, Vladmir Putin, da Rússia, e Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.