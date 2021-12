Eleição no Chile: Gabriel Boric lidera apuração de votos

Apoie o 247

Opera Mundi com 247 - O segundo turno da eleição presidencial no Chile foi encerrado às 18h deste domingo (19/12) com o fechamento das urnas em todo o país. Gabriel Boric, candidato da esquerda, enfrenta o ultradireitista José Antonio Kast na disputa pela Presidência do país.





Segundo o Serviço Eleitoral do Chile (Servel), apenas os centros de votação que ainda tenham eleitores nas filas podem permanecer abertos. "Se houver eleitores com intenção de votar, a mesa deverá receber o voto de todos eles antes de seguir com o fechamento da votação", disse o órgão.

O dia de votação foi marcado por denúncias por parte de eleitores nas redes sociais e da campanha de Boric sobre a falta de ônibus na capital chilena e em outras grandes cidades. Nas primeiras horas da tarde deste domingo, a chefe de campanha do candidato de esquerda, Izkia Siches, afirmou que a frota de transporte público de Santiago estava reduzida em pelo menos 50%, o que dificultou a locomoção de eleitores.

“Devido à operação do governo para limitar o transporte público a favor do seu candidato, fazemos um apelo a organizar táxis, lotações e compartilhamento de carros privados para transportar os eleitores. Sempre com máscaras e janelas abertas”, publicou Siches em sua conta de Twitter.

A ministra de Transportes e Telecomunicações do governo de Sebastián Piñera, Gloria Hutt, negou as acusações e afirmou que a circulação observada neste domingo corresponde à programação normal dos ônibus coletivos para um fim de semana.

O órgão eleitoral do Chile afirmou que "o presidente do Serviço Eleitoral, Andrés Tagle, conversou com a Ministra Gloria Hutt e expressou sua preocupação com a frequência do transporte público, principalmente na Região Metropolitana".

Pesquisas

O primeiro turno, ocorrido em 19 de novembro, foi vencido por Kast, que obteve 27,9%, contra 25,8% de Boric. Desde o retorno da democracia ao Chile – em 1990, após o fim da ditadura de Augusto Pinochet –, quem ganhou o primeiro turno das eleições presidenciais também o fez no segundo.

Entretanto, segundo as últimas pesquisas publicadas antes da votação deste domingo, Boric poderia realizar essa inédita reviravolta eleitoral. Inclusive, o candidato de esquerda aparece liderando quase todas as sondagens, apesar de alcançar diferentes vantagens.

A consultora Black&White foi a que mostrou a menor diferença entre os presidenciáveis, dentro da margem de erro: 51% para Boric e 49% para Kast. O instituto que indicou a maior vantagem foi Pulso Ciudadano: 42% para Boric contra 28% para Kast, uma diferença de 14%. A pesquisa que chegou mais perto do resultado no primeiro turno foi a da consultora Cosa Nostra, cuja última pesquisa de segundo turno apontou 46% para Boric contra 40% para Kast.

Todas essas pesquisas foram publicadas no dia 5 de dezembro, pois a lei eleitoral chilena proíbe publicar novas pesquisas nos 14 últimos dias de campanha. Portanto, essas últimas medições não observam as mudanças ocorridas no cenário eleitoral nesta reta final, incluindo os dois únicos debates realizados neste segundo turno, nos dias 10 e 13 de dezembro.

Quem é Gabriel Boric?

Nascido na província de Magallanes, na região mais ao sul do país, Gabriel Boric tenta se tornar o presidente mais jovem do Chile: caso seja eleito, assumiria o poder em março com 36 anos, cinco a menos que Manuel Bulnes, que tinha 41 quando chegou à Presidência, em 1841.

Boric se tornou figura pública nacional durante as grandes marchas do movimento estudantil, entre os anos 2011 e 2013. Foi presidente da Federação de Estudantes da Universidade do Chile no ano de 2012 e um dos líderes daquela onda de protestos que pedia o fim das dívidas estudantis e a gratuidade nas instituições de ensino, desde o ensino fundamental até o superior.

Em 2013, disputou as eleições como candidato independente e foi eleito deputado pela primeira vez, junto com outros líderes estudantis, como Camila Vallejo, Giorgio Jackson e Karol Cariola.

Durante seu primeiro mandato, ajudou a fundar a Frente Ampla, junto com Jackson, reunindo vários pequenos partidos ligados a ex-líderes estudantis.

Em 2021, a Frente Ampla fez uma aliança com o Partido Comunista – de Vallejo e Cariola – e surgiu assim a coalizão Aprovo Dignidade, a qual ele passou a encabeçar após vencer as eleições prévias em julho passado, ao superar o comunista Daniel Jadue, prefeito da comuna de Recoleta, uma das mais populosas da região metropolitana de Santiago.

Quem é José Antonio Kast?

José Antonio Kast nasceu em Santiago do Chile e tem 55 anos. Seu pai, Michael Kast, foi um oficial do exército nazista e militante do partido de Adolf Hitler, que fugiu do seu país natal após a derrota do Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial.

Atualmente representa o Partido Republicano, criado por ele em 2018 após sua saída da UDI (União Democrata Independente), o partido criado nos anos 1980 pelos principais colaboradores civis do pinochetismo, mas ao qual ele renunciou por considerar que estavam se afastando demais do ideário da direita.

Suas ligações com o regime de Augusto Pinochet (1973-1990) também começaram em família: José Antonio é o mais jovem de dez irmãos, sendo que um dos mais velhos, Miguel Kast, foi um dos famosos "Chicago Boys", economistas formados na Universidade de Chicago e encarregados de implementar o neoliberalismo no Chile com o apoio da repressão militar durante a ditadura. Miguel encabeçou dois ministérios durante os anos de Pinochet: o da Planificação, entre 1978 e 1980, e o do Trabalho, entre 1980 e 1982.

Mas Pinochet não é a única inspiração de José Antonio Kast. Em todas as entrevistas e debates, o candidato cita como seu modelo de governo na América Latina o do brasileiro Jair Bolsonaro. "Bolsonaro é um presidente que fez coisas importantes no Brasil em termos de combate à delinquência e de combate à corrupção e essas coisas eu quero reproduzir no Chile em meu governo", explicou Kast em um debate.