Em 1º discurso como rei, Charles III promete dedicação ao povo britânico até o fim da vida

Reuters - O rei Charles prometeu prestar serviço até o fim da vida ao povo do Reino Unido e seus outros reinos em um discurso solene à nação um dia após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth.

“Como a própria rainha fez com tanta devoção inabalável, eu também me comprometo solenemente, durante o tempo restante que Deus me conceder, a defender os princípios constitucionais no coração de nossa nação”, disse o rei.

"E onde quer que você viva no Reino Unido, ou nos reinos e territórios em todo o mundo, e qualquer que seja sua origem ou crença, eu me esforçarei para servi-lo com lealdade, respeito e amor, como tenho feito durante toda a minha vida."

