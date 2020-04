Em carta, 28 entidades brasileiras pedem o fim do bloqueio dos EUA contra Cuba

No documento, endereçado ao presidente dos EUA, Donald Trump, as entidades destacam a atuação solidária de Cuba junto a outros países no enfrentamento à covid19 e que o bloqueio “transparece mais claramente o caráter genocida e criminoso" da permanência das sanções contra o país caribenho edit

247 - Em uma carta aberta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 28 entidades brasileiras de solidariedade ao povo cubano pediram o fim do bloqueio econômico imposto contra Cuba há quase sessenta anos e que agrava as ações de combate à pandemia do novo coronavírus no país caribenho.

No documento, as entidades destacam a atuação solidária de Cuba junto a outros países no enfrentamento à covid19, o caráter pacífico do povo cubano e que permanência do bloqueio “transparece mais claramente o caráter genocida e criminoso dessa disposição do seu governo em insistir com uma medida que um presidente de seu próprio país nomeou como inócua e inútil”.

Ainda segundo a carta, o bloqueio “impede mais solidariedade ainda, que traz prejuízos incalculáveis ao país em uma verdadeira guerra que seu país promove em tempos tão difíceis e que o fim das sanções é a única medida aceitável em um momento tão difícil para todos nós e para seu próprio país. Chega de bloqueio!”. “Cabe a V.S. a decisão de como será avaliado pelo crivo da História”, finaliza o texto.

As 28 entidades brasileiras de solidariedade a Cuba que firmam este documento vêm publicamente EXIGIR o fim do bloqueio que o governo dos Estados Unidos impõe a Cuba há quase sessenta anos. CONSIDERANDO que vivemos atualmente uma pandemia que atinge todos os países do planeta de forma indiscriminada e que vem cobrando de todos nós ações de unidade para vencer o inimigo invisível e letal.

CONSIDERANDO que valores humanos verdadeiros tem sido a reivindicação constante de governos, entidades nacionais e internacionais que pedem que se deixe de lado o que nos divide para agir pelo bem da humanidade;

CONSIDERANDO que Cuba, neste contexto, tem demonstrado uma vez mais a solidariedade: atualmente com 14 brigadas médicas do Contingente Henry Reeves combatendo a pandemia em outras nações com 593 profissionais cubanos da saúde arriscando suas vidas e sendo reconhecidos no mundo inteiro;

CONSIDERANDO que seja desnecessário demonstrar aqui a V.S. o que é de conhecimento público há alguns anos, a saber, que durante várias décadas o governo cubano tem prestado assistência médica em vários momentos de catástrofes e endemias em terremotos, furacões, problemas de saúde em geral sem jamais exigir nada em troca e apesar do bloqueio;

CONSIDERANDO que assim mesmo, o governo estadunidense insiste em um bloqueio econômico, financeiro e comercial criminal e genocida sem qualquer base real, uma vez que Cuba jamais agrediu esse ou qualquer outro país.

CONSIDERANDO que Cuba não lança bombas contra outros povos, não possui armas nucleares ou biológicas ou químicas. Ao invés disso, envia médicos a qualquer lugar por mais longínquo que seja a quem necessite;

CONSIDERANDO que Cuba persiste em sua solidariedade internacionalista apesar de um bloqueio criminoso jamais visto no mundo. Um bloqueio que impede mais solidariedade ainda, que traz prejuízos incalculáveis ao país em uma verdadeira guerra que seu país promove em tempos tão difíceis;

CONSIDERANDO que não se concebe que neste cenário mundial os EUA tenham chegado a extremos de implementar só em 2019 mais de 80 ações e medidas contra o povo cubano, aí incluída a aplicação dos títulos III e IV da mal denominada Lei Helms-Burton, a sanção a 27 empresas do setor energético para impedir o acesso da ilha a combustíveis, multas a dezenas de entidades financeiras de diferentes países por transacionarem com Cuba e, recentemente o inconcebível impedimento de um navio atracar em Cuba com insumos médicos;

CONCLUÍMOS: É nesse contexto atual deste início do corrente ano que transparece mais claramente o caráter genocida e criminoso dessa disposição do seu governo em insistir com uma medida que um presidente de seu próprio país nomeou como inócua e inútil e essa é uma conclusão irrefutável.

Sr. Presidente, a humanidade pede socorro. Atenda ao pedido de ajuda de todos como os demais mandatários racionais o fazem pelo mundo. Cesse o bloqueio contra Cuba pelo bem de todos. Essa a única medida aceitável em um momento tão difícil para todos nós e para seu próprio país. Chega de bloqueio!

Cabe a V.S. a decisão de como será avaliado pelo crivo da História. PELO FIM IMEDIATO DO BLOQUEIO CONTRA CUBA!

Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba - RJ

Capítulo Brasil do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos.

Associação Cultural José Martí – RN

Associação Cultural José Martí – ES

Movimento Capixaba de Solidariedade a Cuba – ES

Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba – SP

Associação Cultural José Martí – TO Associação Cultural José Martí– GO

Associação Cultural José Martí – SC

Associação Cultural José Martí – RS Casa da Amizade Brasil – Cuba - CE Associação Cultural José Martí – PR Representação Cultural José Martí – PR

Associação Cultural José Martí – RJ Associação Cultural José Martí – MG

Comitê de Defesa da Revolução Cubana (CDR) – DF

Núcleo de Estudos Cubanos (NESCUBA) - UNB - DF

Unidade Popular - CE

Centro Cearense Popular Manoel Lisboa de Moura – CE

Associação Cultural José Martí– BA

Comitê de Defesa da Revolução Cubana – PA

Associação Cultural José Martí – PI Associação Cultural José Martí – PB

Comitê de Solidariedade a Cuba – SE Associação Cultural José Martí do Grande ABC – SP Centro Cultural Manoel Lisboa – PE Associação Cultural José Martí – BS – SP

Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça para a Democracia – PE

Brasil,

9 de abril de 2020

