Em discurso no Dia da Vitória, Putin diz que ordenou ação na Ucrânia para defender a Rússia de ataque da Otan

247 - Em discurso do Dia da Vitória, na Praça Vermelha em Moscou, nesta segunda-feira (9), quando se comemora o 77º aniversário do triunfo soviético contra o nazifascismo, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que ordenou a ação militar no território ucraniano para se defender de um eventual ataque do agressor, referindo-se à Otan.

"Os países da Otan não queriam nos ouvir. Isso significa que, na realidade, eles tinham planos bem diferentes."

Segundo Putin, com a possibilidade de ingresso da Ucrânia na Otan, havia "uma ameaça inaceitável para nós bem em nossas fronteiras".

"Vimos como a infraestrutura militar estava se desenvolvendo", disse, citando "entregas regulares das armas mais modernas dos países da Otan". Para Putin, "o perigo crescia a cada dia", reforçando acreditar que a invasão foi uma decisão certa, "oportuna e única". "A decisão de um país soberano, forte e independente."

No discurso, Putin fez referência a seus soldados que morreram no conflito, indicando que o governo dará assistência às famílias. Também foi respeitado um minuto de silêncio em memória deles, informa o UOL.

Soldados que participaram da guerra russa na Ucrânia também estiveram em Moscou acompanhando o desfile militar. "Hoje você está defendendo algo pelo qual que nossos pais, avós, bisavós lutaram. Para eles, o bem-estar e a segurança da pátria sempre foram o sentido mais elevado da vida. E para nós, seus herdeiros, devoção à pátria é o valor principal, um suporte confiável para a independência da Rússia", disse Putin.

De acordo com Putin, seus soldados "estão lutando pela pátria, por seu futuro, para que ninguém esqueça as lições da Segunda Guerra Mundial."

