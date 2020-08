Em guerra infantil contra a China, Trump proíbe o Tik Tok nos Estados Unidos

Sputnik – O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (31) que a rede social TikTok será proibida nos Estados Unidos.

Segundo o presidente norte-americano, a proibição poderá entrar em vigor a partir de 1º de agosto e será implementada devido a "temores de segurança". Para isso, poderia recorrer a uma ordem executiva ou ao uso de poderes econômicos emergenciais.

"Quanto ao TikTok, vamos proibi-lo nos Estados Unidos [...] Bem, eu tenho autoridade para fazê-lo. Posso fazê-lo com uma ordem executiva ou com isso", disse o presidente, referindo-se ao uso de poderes econômicos de emergência.

Os planos para proibir as operações de redes sociais chinesas no território norte-americano surgiram após vários senadores republicanos terem sugerido que a China poderia interferir nas eleições presidenciais dos EUA por meio do TikTok, que é uma plataforma para publicação de vídeos musicais curtos.

