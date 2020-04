Em meio à crise do coronavírus, Argentina declara moratória da dívida com credores locais

O governo do presidente Alberto Fernández suspendeu o pagamento da dívida com credores locais, condicionando-o ao avanço das negociações por uma reestruturação da dívida com os credores estrangeiros edit

247 - A suspensão do pagamento da dívida argentina com credores locais envolve cerca de US$ 8,4 bilhões de um total de US$10 bilhões, conforme decreto presidencial. A diferença é dívida dentro do setor público que fica excluída do decreto.

Ficam excluídos também os credores privados sob legislação estrangeira com os quais o governo argentino pretende iniciar uma negociação da dívida para uma reestruturação de US$ 68,8 bilhões de uma dívida pública total de US$ 323 bilhões.

Além dos credores privados, a Argentina também tem de reestruturar US$ 44 bilhões com o Fundo Monetário Internacional, informa o UOL.



Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso