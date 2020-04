Em meio à pandemia de coronavírus, Papa pede ao mundo que não se esqueça do combate à malária

Cerca de 219 milhões de pessoas contraíram malária em todo o mundo no ano de 2017, com 430 mil mortes. Mais de 90% das vítimas fatais da doença são da África edit

247 – O Papa Francisco pediu neste domingo (26) que o mundo não se esqueça da batalha contra a malária, que "ameaça milhões de pessoas em vários países", por estar enfrentando a pandemia do novo coronavírus. Neste sábado (25) foi o dia internacional da luta contra a doença. A informação é do portal G1.

"Ao combatermos a pandemia de coronavírus, também devemos aumentar o compromisso de prevenir e curar a malária que ameaça milhões de pessoas em muitos países", declarou o papa ao final da oração de domingo.

No ano de 2017, cerca de 219 milhões de pessoas contraíram malária em todo o mundo, com 430 mil mortes. Mais de 90% das vítimas fatais da doença são da África, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

