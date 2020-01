Em meio a desgaste, Itamaraty cancela reunião com autoridades iranianas

247 - Apenas três dias após o Irã convocar a encarregada de negócios da embaixada brasileira em Teerã, Maria Cristina Lopes, para explicar o apoio do governo Jair Bolsonaro ao ataque norte-americano que matou um alto oficial iraniano, o Itamaraty suspendeu uma reunião agendada previamente com autoridades do país alegando que o "o atual momento é delicado". A ordem agora é esperar o retorno do embaixador Rodrigo Azeredo, que está de férias, ao país.

Oficialmente a reunião serviria para discutir aspectos gerais, com foco maior na área de cultura. Diante da escalada da tensão, contudo, o governo brasileiro optou por adiar a conversa. "A reunião para tratar de temas culturais estava agendada e foi adiada a pedido do Brasil, no entendimento de que o atual momento é delicado. O assunto será reanalisado oportunamente, quando do regresso do Embaixador do Brasil em Teerã ao posto, e uma nova data para o encontro deverá ser agendada", disse o Ministério de Relações Exteriores ao Broadcast Político do jornal O Estado de S. Paulo.

Além do apoio inicial do Itamaraty aos EUA – explicitado por meio de nota expedida poucas horas após o ataque que matou o general Qasem Soleimani – Jair Bolsonaro também qualificou o militar como “terrorista”. Diante da reação iraniana, contudo, tanto a chancelaria brasileira como Bolsonaro amenizaram o tom adotado inicialmente contra o país do Oriente Médio.