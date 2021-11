Em reunião virtual com Biden, Xi Jinping enfatiza o respeito mútuo, a coexistência pacífica e a cooperação ganha-ganha

Xi exortou os dois países a respeitarem os sistemas sociais e caminhos de desenvolvimento um do outro, os interesses centrais e principais preocupações um do outro e respeitarem o direito ao mútuo desenvolvimento edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente chinês Xi Jinping destacou nesta terça-feira (horário de Pequim), o respeito mútuo, a coexistência pacífica e a cooperação ganha-ganha como três princípios no desenvolvimento China-EUA das relações na nova era. Xi fez os comentários em uma reunião virtual com o presidente dos EUA, Joe Biden, informa a Xinhua.

Xi exortou os dois países a respeitarem os sistemas sociais e caminhos de desenvolvimento um do outro, respeitarem os interesses centrais e principais preocupações um do outro e respeitarem o direito ao desenvolvimento um do outro.

"Precisamos tratar uns aos outros como iguais, manter as diferenças sob controle e buscar um terreno comum enquanto preservamos as diferenças", disse Xi.

PUBLICIDADE

Xi enfatizou a coexistência pacífica entre os dois países, dizendo que nenhum conflito e nenhum confronto é uma linha que ambos os lados devem manter.

Com seus interesses profundamente interligados, China e Estados Unidos têm a ganhar com a cooperação e perder com o confronto, observou Xi.

PUBLICIDADE

O mundo é grande o suficiente para os dois países se desenvolverem individual e coletivamente, disse Xi. "A coisa certa a fazer é escolher o benefício mútuo em vez do jogo de soma zero ou a abordagem do tipo eu-ganho-você-perde."

PUBLICIDADE