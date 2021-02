A Embaixada e os Consulados da China no Brasil realizaram o evento online "Ano Novo Chinês 2021" no último sábado (6). O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, disse que a China está disponível para trabalhar com todas as esferas da sociedade brasileira em prol do desenvolvimento das relações bilaterais edit

247 - Embaixada da China no Brasil realiza evento online do "Ano Novo Chinês 2021". O evento aborda a origem e os costumes do Festival da Primavera, a história do zodíaco chinês e o significado do Ano do Boi, apresentando a cultura tradicional chinesa, como o teatro de sombras, recorte de papel, teatro de fantoches e ópera de Pequim.

Durante o evento foi transmitido um desfile de Carnaval das Escolas de Samba com temática chinesa, um show de kung fu chinês diante das Cataratas do Iguaçu, entre outros, informa a edição online do Diário do Povo.

A cônsul-geral da China em São Paulo, Chen Peijie, o cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Li Yang, a Cônsul Geral da China no Recife, Yan Yuqing, bem como vários políticos brasileiros, estudantes brasileiros na China e representantes chineses no Brasil enviaram saudações de Ano Novo a todos por meio de vídeo.

A governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou que a amizade entre o Brasil e a China será ainda mais aprofundada no próximo ano, com novos avanços nas relações econômicas e diplomáticas. Ela antevê inspiração e aprendizagem mútuas e mais cooperação.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ressaltou que existem cerca de 30.000 chineses vivendo no Rio de Janeiro, e que promovem o intercâmbio cultural entre a Cidade Maravilhosa e a China. Ele agradeceu especialmente às cidades irmãs da China e às comunidades chinesas locais pela grande quantidade de doações de materiais médicos ao Rio para combater a epidemia. “Os amigos chineses são bem-vindos ao Rio de Janeiro depois da pandemia ser controlada”, disse.

Julio Serson, Diretor do Departamento de Relações Internacionais do Estado de São Paulo do Brasil, afirmou que o Brasil e a China são parceiros estratégicos e espera-se que o ano de 2021 seja um ano de prosperidade.

