Embaixadora dos Estados Unidos fala em 'novo momento' das relações Brasil-EUA

Após encontro com Lula, Elizabeth Bagley afirmou que Washington tem trabalhado com o Congresso Nacional para promover direitos dos povos indígenas e a igualdade racial edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira (3) as credenciais dos novos embaixadores estrangeiros no Brasil, incluindo a da representante dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, com quem teve uma "conversa muito positiva", segundo ela.

O encontro com Bagley foi o último do dia, afirmou Lula em suas redes sociais, onde também compartilhou fotos do recebimento das credenciais dos novos embaixadores do Reino Unido, China, Turquia, Síria, Filipinas, República Tcheca, Zimbábue e El Salvador.

Conversas com os novos embaixadores da Síria, Rania Al Haj Ali; Zimbábue, Meshack Kitchen; El Salvador, Luis Oswaldo López Álvarez e República Tcheca, Pavla Hvrlíková. Vamos retomar relações com todos os continentes e trabalhar pela promoção da paz.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/qFvxtsBn0H — Lula (@LulaOficial) February 3, 2023

Ao sair do Palácio do Planalto, Bagley afirmou que foram tratados temas que devem estar em pauta durante a viagem do presidente Lula a Washington, capital dos EUA, no dia 10 de fevereiro.

"Nós falamos sobre assuntos que serão discutidos na reunião de 10 de fevereiro, como mudanças climáticas, direitos humanos, democracia e atos de fragilidade e os ataques à democracia, não só no nosso país ou no Brasil, mas também no resto do mundo. O presidente Lula falou bastante sobre a questão do crescimento econômico", disse ela.

A embaixadora afirmou ainda que Washington têm trabalhado com o Congresso Nacional para promover temas como direitos dos povos indígenas e a promoção da igualdade racial.

Em suas redes sociais, Bagley afirmou que o encontro com Lula "marca um novo e importante momento" nas relações entre Brasil e EUA.

Ambos acreditamos fortemente no potencial de nosso relacionamento estratégico. Que bom que ele também está ansioso por conversas na @WhiteHouse que explorarão cooperação em meio ambiente, fortalecimento da democracia, crescimento econômico equitativo e outros tópicos-chave. pic.twitter.com/ZsbqijKbsr February 3, 2023

A apresentação das cartas credenciais ao presidente da República é uma formalidade que aumenta as prerrogativas de atuação do diplomata no Brasil. Caso a credencial não seja recebida pelo presidente, o embaixador não pode representar seu país em audiências ou solenidades oficiais, por exemplo. (Com ABR).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.