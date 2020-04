Epicentro da pandemia nos EUA, Nova York tem quase 10 mil mortos por Covid-19

247 - Epicentro da pandemia no mundo, Os Estado Unidos enfrenta o avanço da pandemia. Em Nova York o número de mortes chegou a 758 mortes em 24 horas, totalizando 9.385 óbitos atribuídos à doença.

O governador do estado, Andrew Cuomo, afirmou em coletiva de imprensa transmitida nas redes sociais, que o estado deve superar a marca dos 10 mil mortos nas próximas horas.

O número de contaminados em Nova York já ultrapassa 180 mil, sendo o epicentro da contaminação nos EUA, que já passou do meio milhão de contaminados e tornou-se o país com mais vítimas da covid-19, com mais de 20 mil mortos de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

