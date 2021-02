Equador anunciará neste fim de semana resultados eleitorais finais

Andrés Arauz, candidato progressista da União para a Esperança (Unes), apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, aguarda quem será seu adversário no segundo turno no dia 11 de abril edit

247 - O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador anunciou esta quinta-feira que o resultado oficial do primeiro turno eleitoral realizado no dia 7 de fevereiro, vencido pelo candidato correista Andrés Arauz, poderá ser divulgado neste fim de semana.

Em declarações aos meios de comunicação, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral do Equador, Diana Atamaint, indicou que os resultados oficiais das eleições presidenciais poderão ser anunciados neste fim de semana.

“Vamos cumprir o calendário eleitoral programado de acordo com a lei e a Constituição. Enquanto CNE, agimos com responsabilidade e garantimos que as novas autoridades tomarão posse nas datas previstas”, disse a responsável.

Atamaint defendeu a transparência com que têm trabalhado não só os administradores, "mas também os mais de 40 mil membros da Mesa Receptora de Voto que fizeram a contagem dos votos e lavraram a ata".

O presidente da CNE assegurou que após a divulgação dos resultados eleitorais do primeiro turno, os candidatos ou organizações políticas poderão interpor as ações judiciais que a lei instituir, caso não sejam cumpridos.

Arauz, candidato à presidência da aliança de oposição União pela Esperança (Unes), venceu o primeiro turno eleitoral com 32,70% dos votos e aguarda seu candidato ao segundo turno, previsto para o próximo dia 11 de abril.

Seu rival virá do banqueiro Guillermo Lasso, da aliança CREO-PSC, e Yaku Pérez, do partido indigenista Pachakutik, empatados tecnicamente em segundo lugar com 19,66 e 19,61 por cento dos votos expressos, respectivamente, segundo a contagem oficial preliminar, informa a Telesul.

O vencedor do segundo turno eleitoral assumirá a presidência do Equador no dia 24 de maio para o período de 2021-2025.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.