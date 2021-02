Equador: candidato de Correa lidera boca de urna em eleição presidencial

247 - De acordo com pesquisas de boca de urna das eleições gerais do Equador, realizadas neste domingo (7), haverá segundo turno na disputa pela presidência entre o candidato progressista Andrés Arauz e o direitista Guillermo Lasso.

Em primeiro lugar está Arauz com média de 36%, e no segundo posto aparece Lasso, com cerca de 22%. Se o resultado se confirma, haverá segundo turno, que está marcado para 11 de abril.

Candidato pela aliança União pela Esperança (Unes), Arauz apontou vitória no Twitter: "Triunfo contundente em todas as regiões de nosso belo país. (...) Esperamos os resultados oficiais para sair a festejar".

A comemoração se deve aos 14 pontos de vantagem em relação ao banqueiro Lasso, de acordo com a boca de urna.

Um dos institutos de pesquisa confiáveis do país é a consultoria Clima Social, que na pesquisa de boca de urna realizada com mais de 18 mil eleitores indicou 36,2% para Arauz, 21,7 para Lasso e, em terceiro lugar, aparece o líder indígena Yaku Pérez, com 18%. A margem de erro 1.5%.

Além do próximo presidente, os equatorianos foram às urnas escolher 137 novos congressistas e cinco representantes do Parlamento Andino.

