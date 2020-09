Ernesto Araújo defende submissão e exalta liderança de "Bolsonaro e Trump"

Em nota oficial, o chanceler Ernesto Araújo defende a postura de subordinação do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, que enviou o chefe do Departamento de Estado, Mike Pompeo, para hostilizar, em território brasileiro, a Venezuela edit

247 - O chanceler mais submisso da história da diplomacia braisleiro, Ernesto Araújo, lançou uma nota neste sábado (19) defendendo a postura de subordinação do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, que enviou o chefe do Departamento de Estado, Mike Pompeo, para hostilizar, em território brasileiro, a Venezuela.

Pompeo visitou o estado de Roraima nesta-sexta-feira (18), região que faz divisa com a fronteira da Venezuela, em uma clara ameaça ao governo Venezuelano.

A visita foi duramente criticada por políticos e figuras públicas, pelo alto teor de subserviência do governo Brasileiro a Trump. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer que a presença de Pompeu no Brasil “não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa".

Araújo também usou a nota para rebater Maia. “São infundadas as críticas do Presidente da Câmara Rodrigo Maia à visita que o Secretário de Estado Mike Pompeo e eu fizemos ontem à Operação Acolhida em Boa Vista”, disse.

Ele completou: “Só teme a parceria Brasil-EUA quem teme a democracia”.

