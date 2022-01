Escola oferece cintas e sutiãs para alunas para 'melhorar imagem corporal' nos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - Uma escola secundária do Mississipi, nos EUA, enviou aos pais um comunicado propondo uma "melhoria da imagem corporal das alunas". A escola ofereceu roupas modeladoras e sutiãs, além de outros produtos, com a justificativa de minimizar possíveis transtornos causados pela imagem negativa que as alunas poderiam ter do próprio corpo.

O comunicado, redigido pelos conselheiros da Southaven Middle School. A carta, intitulada "Por que as meninas sofrem com a imagem corporal?" foi entregue às alunas em sala de aula.

PUBLICIDADE

Ao final do documento, os pais são convidados a assinalar a opção que indica seu interesse ou não em autorizar a ação da escola e também o tamanho da cinta modeladora que sua filha pode precisar, com distinção da parte de baixo e a de cima, além do tamanho exato do sutiã para modelar o busto.