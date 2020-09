Espanha aprova lei que obriga ensino sobre ditadura franquista nas escolas

247 - O Conselho de Ministros da Espanha aprovou nesta terça-feira o anteprojeto de lei da memória histórica que agora se chamará Memória Democrática e que contempla a extinção de fundações que façam apologia do franquismo, a criação de uma Procuradoria da Memória Democrática e Direitos Humanos, a exumação de vítimas do regime franquista das valas comuns, paga com verbas públicas, e que os descendentes dos membros da brigada internacional possam pedir a nacionalidade espanhola. A reportagem é do portal El País.

A lei, segundo confirmou a vice-presidenta do Governo, Carmen Calvo, declara “nulos de pleno direito” todos os julgamentos sumários do franquismo, uma reivindicação histórica das associações de memória. “A melhor forma de reparação é declarar nulos quaisquer julgamentos que tenham resultado no fuzilamento sem garantias de pessoas importantes como o presidente Companys”.



