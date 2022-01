Estados Unidos acusam Rússia de planejar ataque à Ucrânia a partir de Belarus

Apoie o 247

WASHINGTON, TASS – Os próximos exercícios militares conjuntos russo-bielorrussos podem permitir que a Rússia ataque a Ucrânia pelo norte, disse um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA em um briefing.

"Os relatos de movimentos de tropas russas em direção à Bielorrússia, que estão supostamente sob os auspícios de exercícios militares conjuntos programados regularmente, são preocupantes", ressaltou. "O momento é notável e, claro, levanta preocupações de que a Rússia possa pretender estacionar tropas na Bielorrússia sob o pretexto de exercícios militares conjuntos para potencialmente atacar a Ucrânia pelo norte. Acredito que a cumplicidade da Bielorrússia em tal ataque seria completamente inaceitável para bielorrussos, e para muitos dentro do regime, bem como para nós e nossos aliados e parceiros. E nós transmitimos nossas preocupações às autoridades bielorrussas em particular", acrescentou o diplomata.

Segundo ela, um exercício normal exige notificação com 42 dias de antecedência se for cerca de 9.000 soldados, mas com 13.000, exige observadores internacionais. "Isso é o que o normal parece, o que é algo totalmente diferente", observou o funcionário.

"Há muitas coisas preocupantes acontecendo na Bielorrússia agora. E não pode haver dúvida sobre o papel da Bielorrússia como um ator cada vez mais desestabilizador na região", enfatizou o alto funcionário do Departamento de Estado.

As autoridades dos EUA estão preocupadas que projetos de emendas constitucionais possam indicar os planos da Bielorrússia de abrigar armas convencionais e nucleares da Rússia, observou ela.

"As mudanças propostas à Constituição incluem linguagem que pode ser interpretada como abrindo caminho para a Rússia guarnecer forças em território bielorrusso", disse ela. "Esses projetos de mudanças constitucionais podem indicar os planos de Belrus de permitir que forças convencionais e nucleares russas fiquem estacionadas em seu território", acrescentou o diplomata.

A agência de notícias BelTA da Bielorrússia informou na terça-feira que o presidente do país, Alexander Lukashenko, havia confirmado que um referendo constitucional nacional ocorreria em fevereiro. Um rascunho da Constituição alterada do país foi divulgado em 27 de dezembro. As emendas à Constituição esclarecerão os poderes do chefe de Estado, do governo e do parlamento. Além disso, a Assembleia Popular da Bielorrússia receberá poderes adicionais.

"A discussão sobre armas nucleares na Bielorrússia foi iniciada por Lukashenko em novembro", disse o funcionário do Departamento de Estado dos EUA, acrescentando que "todos devemos prestar atenção" a essas declarações.

O chefe do Departamento de Cooperação Militar Internacional do Ministério da Defesa da Bielorrússia, Oleg Voinov, disse em um briefing para adidos militares na terça-feira que os exercícios bielorrussos-russos da Union Resolve 2022 ocorreriam na Bielorrússia de 10 a 20 de fevereiro como parte de uma inspeção da resposta do Estado da União forças.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, disse anteriormente que a Rússia havia explicado aos EUA durante as recentes consultas em Genebra que Moscou não tinha nenhuma intenção de atacar a Ucrânia. Ele acrescentou que a Rússia continuará realizando exercícios militares em seu território, apesar das objeções da OTAN.

