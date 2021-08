Estados Unidos pretendem formar nova milícia mercenária na Síria

Tarefa do grupo armado seria "controlar e proteger as fronteiras sírio-iraquianas" edit

247 - As forças dos Estados Unidos presentes ilegalmente no território da Síria pretendem formar uma nova milícia mercenária na região da Al-Jazeera, no nordeste da nação árabe, informou hoje o jornal al-Watan.

Segundo fontes citadas pelo jornal, a nova formação terá o nome de 'Liwa al-Fazaa' ou 'Brigada de Assistência', cuja tarefa seria controlar e proteger as fronteiras sírio-iraquianas, informa a Prensa Latina.

Essa força incluirá cerca de 1.800 homens armados, a maioria dos quais são membros das tribos árabes na área de fronteira.

Em julho passado, as tropas estadunidenses criaram o chamado 'Exército Tribal' que opera sob seu comando, na tentativa de diminuir a indignação tribal com sua presença.

Segundo ativistas, os altos salários pagos levam os jovens a ingressar nessas milícias em meio a uma difícil situação econômica.

Analistas descrevem a medida como uma tentativa de dividir demograficamente a região, já que os instrutores norte-americanos prometeram que o componente do 'Exército de Clãs' e da 'Brigada de Assistência' será meramente árabe, ao contrário da maioria denominada Forças Democráticas Sírias Curdas, que o Pentágono financia, arma e treina desde 2012.

Os Estados Unidos mantêm pelo menos uma dúzia de bases militares na região da Al-Jazeera, no nordeste da Síria, e uma na área de Tanef, na fronteira com o Iraque e a Jordânia.

O Governo de Damasco denunciou que essa presença é ilegal e viola as leis internacionais, além de desestabilizar a situação no país ao patrocinar grupos terroristas e separatistas que atacam tropas governamentais e seus aliados.