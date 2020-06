EUA adotam sanções contra membros do Partido Comunista da China

EUA adotaram sanções contra autoridades chinesas alegando preocupação com a situação em Hong Kong e violações dos direitos humanos. Sanções consistem em restrições de vistos para membros do Partido Comunista chinês edit

Sputnik - Os Estados Unidos anunciaram hoje (26) a adoção de sanções contra autoridades chinesas alegando preocupação com a atual situação em Hong Kong e com a questão dos direitos humanos no país asiático.

Washington vem pressionando Pequim por conta dos planos chineses de introduzir uma legislação contra a traição e outras atividades relacionadas à soberania nacional em Hong Kong, território que pertence à China mas que goza de ampla autonomia, inclusive com leis específicas.

As sanções anunciadas nesta sexta-feira pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, consistem em restrições de vistos para membros do Partido Comunista da China que os EUA consideram responsáveis, diretamente ou indiretamente, por "minar o alto grau de autonomia de Hong Kong".

