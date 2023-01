EUA atingem teto da dívida enquanto impasse partidário gera preocupações econômicas

Impasse entre a Câmara, controlada pelos republicanos, e os democratas do presidente Joe Biden sobre a elevação do teto pode levar a uma crise fiscal em um poucos meses edit

WASHINGTON, 19 Jan (Reuters) - O governo dos Estados Unidos atingiu seu limite de empréstimos de 31,4 trilhões de dólares nesta quinta-feira, em meio a um impasse entre a Câmara dos Deputados controlada pelos republicanos e os democratas do presidente Joe Biden sobre a elevação do teto, o que pode levar a uma crise fiscal em um poucos meses.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen , informou aos líderes do Congresso, incluindo o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que seu departamento havia começado a usar medidas extraordinárias de gestão de caixa que poderiam evitar a inadimplência até 5 de junho.

Os republicanos, com uma maioria recém-conquistada na Câmara, pretendem usar o tempo até que as manobras de emergência do Tesouro se esgotem para exigir cortes de gastos de Biden e do Senado liderado pelos democratas.

Líderes corporativos e pelo menos uma agência de classificação de crédito alertaram que um longo impasse poderia abalar os mercados e desestabilizar uma economia global já instável.

Yellen alertou que a data de junho está sujeita a "considerável incerteza" devido ao desafio de prever pagamentos e receitas do governo meses no futuro.

"Eu respeitosamente exorto o Congresso a agir prontamente para proteger a plena fé e o crédito dos Estados Unidos", disse Yellen aos líderes do Congresso em uma carta na quinta-feira.

Mas não havia sinal de que os republicanos ou os democratas de Biden estivessem dispostos a ceder.

Os republicanos estão tentando usar sua estreita maioria na Câmara e o teto da dívida para forçar cortes nos programas do governo, e argumentam que o Tesouro poderia evitar a inadimplência durante um impasse ao priorizar o pagamento da dívida. Essa ideia foi explorada em impasses anteriores, mas especialistas financeiros questionaram sua viabilidade.

A Casa Branca está rejeitando a ideia de imediato.

"Não haverá negociações sobre o teto da dívida", reiterou a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Olivia Dalton, na quinta-feira, a bordo do Força Aérea Um. “O Congresso deve abordar isso sem condições, como fez três vezes sob (o ex-presidente republicano) Donald Trump”,

'TODA VEZ'

A perspectiva de temeridade levantou preocupações em Washington e em Wall Street sobre uma luta contundente sobre o teto da dívida este ano que poderia ser pelo menos tão perturbadora quanto a batalha prolongada de 2011, que levou a um rebaixamento da classificação de crédito dos EUA e anos de forçada cortes de gastos internos e militares.

A Moody's Investors Service disse na quinta-feira acreditar que o Congresso chegará a um acordo para evitar a inadimplência, mas que as negociações iriam para o limite, contribuindo para a volatilidade do mercado.

"Não vamos deixar de pagar a dívida. Temos a capacidade de administrar o serviço e pagar nossos juros. Mas, da mesma forma, não devemos aumentar cegamente o teto da dívida", disse o deputado Chip Roy, um conservador importante, à Reuters.

Roy minimizou as preocupações sobre a instabilidade dos mercados e o risco de uma recessão.

"É o que eles dizem o tempo todo. É como um relógio", disse Roy em uma entrevista. "Já estamos caminhando para uma recessão. A questão é como será - a menos que a combinação de política monetária e política fiscal nos salve de nossa estupidez de gastar tanto dinheiro."

Mas os líderes corporativos expressaram preocupação com o impasse.

"Estou preocupado e vou aproveitar qualquer oportunidade que puder, e nós como empresa, para nos envolvermos com as pessoas em Washington para tentar garantir que entendam que não achamos que isso seja algo que deveria ser jogado", disse o presidente-executivo do Goldman Sachs Group Inc (GS.N) , David Solomon, em entrevista na quinta-feira.

O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, previu que o teto da dívida seria levantado em algum momento do primeiro semestre de 2023, sob condições negociadas pelo Congresso e pela Casa Branca.

"É sempre um esforço bastante contencioso", disse McConnell a repórteres na Universidade de Louisville.

"O importante a lembrar é que a América nunca deve deixar de pagar sua dívida. Nunca deu e nunca dará", disse McConnell, acrescentando: "O negócio básico de financiar o governo tornou-se muito controverso em meu partido."

O Congresso adotou um teto de dívida abrangente, o máximo estatutário de dívida que o governo pode emitir, em 1939, com a intenção de limitar seu crescimento. A medida não surtiu esse efeito, pois, na prática, o Congresso tratou o processo orçamentário anual - decidindo quanto dinheiro gastar - separadamente do teto da dívida - em essência, concordando em cobrir os custos de gastos previamente aprovados.

O plano republicano exige o equilíbrio do orçamento federal em 10 anos, limitando os gastos discricionários aos níveis de 2022.

Enquanto isso, os republicanos da Câmara prometem rejeitar projetos de lei de financiamento do governo do líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, semelhante ao pacote bipartidário de US$ 1,66 trilhão que o Congresso aprovou no final do ano passado.

Schumer, o principal democrata do Senado, disse em um comunicado: "A arrogância política com o limite da dívida seria um grande golpe para as economias locais, famílias americanas e seria nada menos que uma crise econômica nas mãos dos republicanos".

"Estamos otimistas de que os democratas se sentarão à mesa e negociarão de boa fé", disse o deputado republicano Ben Cline, que lidera uma força-tarefa conservadora sobre orçamento e gastos. "Há muito espaço para negociar quando se trata de medidas que podem ser tomadas para enfrentar a crise fiscal em que nos encontramos."

